Angern - Die diesjährige Tischtennis-Dorfmeisterschaft in der Sporthalle Angern war wieder gut besucht. Bei dieser Neuauflage stellten sich für Angeraner Verhältnisse rekordverdächtige 48 Teilnehmer der Herausforderung.

Das Turnier wurde von der Leitung der Tischtennis-Abteilung eröffnet, so dass die Vorrundenspiele beginnen konnten. Aufgrund der hohen Beteiligung von 19 Kindern, zwölf Damen sowie 17 Herren wurden diese in jeweils drei beziehungsweise vier Gruppen – jeder gegen jeden – ausgetragen.

Leistungen auf hohem Niveau

Schon in der Gruppenphase waren die Organisatoren vom hohen Leistungsniveau der Spieler begeistert. Das steigerte sich in den daran anschließenden Viertel- beziehungsweise Halbfinalen nochmals, so dass es sehr spannend und teilweise hoch emotional zur Entscheidung in die Finalrunde ging.

Die Siegertrophäe bei den Kindern konnte sich sehr souverän Alexander Fürst sichern, der im Finale Jannis Müller bezwang. Die neue Dorfmeisterin Wiebke Brommundt ließ bei ihrem Erfolg gegen Martina Gloede ebenso nichts anbrennen und schnappte sich den goldenen Pokal.

Zum Training willkommen

Kamen die Sieger bei den Kindern und Damen aus Angern, ging der „große Pott“ bei den Herren in die Nachbarschaft nach Burgstall. Michael Lierath sicherte sich knapp, aber verdient den Sieg gegen Klaus Müller.

„Es war ein sehr spannendes und faires Turnier, welches Begeisterung und Interesse an unserem schönen Sport gezeigt hat“, heißt es von der Tischtennis-Abteilung des SV Angern. ‚„Wir hoffen natürlich alljährlich, dass die oder der eine oder andere bei uns hängen bleibt.“ Wer Interesse hat, ist dienstags und freitags jeweils ab 19 Uhr zum Training in der Sporthalle Angern willkommen.

Zu der gelungenen Veranstaltung trug ein ganzes Team bei. Hervorgehoben seien an dieser Stelle besonders Dirk Grobler, Dana Gesche und Erhardt Paasche vom Team „Kulinarik“ sowie die aktiven Tischtennis-Spieler des SV Angern, die als Schiedsrichter im Einsatz waren. „Es hat uns großen Spaß gemacht“, waren sich die Abteilungsleiter Markus Zehm und Andreas Bethge einig.