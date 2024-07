Ende August schließen sich die Türen aus Altersgründen für immer. Einen Nachfolger gibt es nicht. Zu viel müsste in das Haus in der Dorfstraße investiert werden. Aber wie können die Patienten trotzdem versorgt werden? Was jetzt wichtig ist.

Angern/Colbitz - Um die heutigen Standards zu erfüllen, müsste in der Apotheke Angern investiert werden, denn barrierefrei ist das Haus nicht. Bislang galt ein Bestandschutz. Einen Arzt gibt es in der Nähe nicht. Auch deshalb hat sich kein Nachfolger gefunden. Doch wie soll es jetzt weitergehen? Das erklärt Apothekerin Anne-Kathrin Haus, Corvinus-Apotheke Colbitz, im Interview – und auch, warum sie das geplante Apothekenreformgesetz kritisch sieht:

In Angern wird Ende August die Apotheke schließen. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?Anne-Kathrin Haus: Mit der Schließung der Apotheke in Angern steht ein flächentechnisch großer Bereich ohne direkten Zugang zur Versorgung mit Medikamenten da und die Patienten müssen große Wege in Kauf nehmen. Das ist gerade für die ältere Generation ein großes Problem, da auch Zug und Busanbindungen in vielen der kleinen Orte kaum bis gar nicht vorhanden sind.

Wird es künftig möglich sein, die Patienten ausreichend zu versorgen?Selbstverständlich werden wir dafür sorgen, dass die Patienten ausreichend versorgt werden. Wir haben uns als Apotheke komplett neu aufgestellt, umgebaut und das Team vergrößert, um per Botendienst und auch vor Ort alle Patienten auf hohem Niveau weiter zeitnah versorgen zu können. Wir werden den gesamten Raum Dolle, Cröchern, Burgstall, Angern, Rogätz, Loitsche, Zielitz, Farsleben und Mose mit beliefern.

Auch technisch haben wir uns auf den neuesten Stand gebracht, so dass bei uns mittlerweile nicht nur per Telefon, Fax, E-Mail oder vor Ort Medikamente bestellt werden können. Man kann bei uns auch im Online-Shop vorbestellen und direkt bezahlen. Die Medikamente können dann vor Ort abgeholt werden oder wir liefern sie, wenn es gewünscht ist, auch nach Hause.

Sobald das CardLink-Verfahren für uns Apotheken freigegeben ist, können die technisch-affinen Patienten ihre e-Rezepte über unsere apothekeneigene App, die derzeit in Arbeit ist, direkt zu uns schicken und so Zeit und Energie sparen.Sie bieten bereits weitere Dienstleistungen an und planen neue Strukturen. Wie ist das in Zeiten von Fachkräftemangel noch machbar?Das ist eine große Herausforderung in der heutigen Zeit, die aber auch zwingend notwendig ist. Es erfordert sehr viel Planung, Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen, aber mit meinem tollen Team im Background nimmt man das auch gerne in Kauf. An dieser Stelle möchte ich mich bei ihnen auch sehr bedanken, dass sie diese anstrengende Zeit mit so viel Freude, Lachen und positiver Energie mitgestalten. Wir sind auch in den finalen Zügen, dass wir bald sogar als „Great Apo to work“ (Anmerkung der Redaktion: Apotheke der neuen Zeit)ausgezeichnet werden.

Wir suchen auch jederzeit weitere Verstärkung für unser Team, die mit uns wachsen möchte, derzeit vor allem im Bereich Apotheker oder Apothekerinnen. So können wir langfristig unsere Dienstleistungen weiter voranbringen, damit die Patienten vollumfänglich versorgt werden können und bieten ein wertschätzendes Arbeitsklima. Das Wohl der Mitarbeiter steht bei uns an oberster Stelle und das spiegelt sich am Ende auch in der Beratung und Versorgung der Patienten wieder.

Derzeit bieten wir Blutdruckmessungen, Inhalationsschulungen, Medikationsanalysen, Darmberatungen und Hilfe bei der Beantragung und Versorgung mit Pflegehilfsmitteln an.

Im Laufe dieses Jahres sollen auch noch Analysen hinzukommen, die wir vor Ort oder mit unserem Kooperationslabor anbieten möchten. Dann kann man überprüfen lassen ob das Wasser aus der eigenen Leitung wirklich zum Trinken oder zur Herstellung von Babynahrung geeignet ist, wie die körpereigene Belastung mit Schwermetallen ist oder der Vitamin- und Mineralienstatus im eigenen Körper aufgestellt ist und vieles mehr.

Welche Punkte im geplanten Apothekenreformgesetz sehen Sie kritisch, welche könnten sinnvoll sein?Ich sehe die meisten Punkte im Apothekenreformgesetz nicht nur kritisch, sondern als durchaus gefährlich an um eine stabile, qualitativ hohe Versorgung unserer Patienten und Patientinnen gewährleisten zu können.

Es ist nicht tragbar, dass Apotheken ohne Apotheker und Apothekerinnen zugelassen werden sollen. Dies würde einen massiven Einschnitt in die Gesundheitsversorgung bringen, da solche Dinge, wie die Abgabe von bestimmten Arzneimitteln wie starke Schmerzmittel – sogenannte Betäubungsmittel – entfallen würden. Es könnten auch keine speziell für den Patienten hergestellten Rezepturen mehr angefertigt werden, so dass sich die Versorgung für den Patienten massiv verschlechtern würde. Auch, dass lediglich ein Apotheker nur aus der Ferne im Notfall per Telepharmazie hinzugezogen werden soll ist mehr als unrealistisch. Selbst im derzeit normalen Alltag ist es schon ein riesiger Spagat vor Ort die Bürokratie bewältigen zu müssen und gleichzeitig greifbar zu sein für die Beratung und Probleme, die sich im Handverkauf ergeben. Zusätzlich noch telefonisch oder per Computer erreichbar zu sein ist nicht möglich.

Auch die angebliche Erhöhung des Apothekenhonorars – dem so genannten Fixum – die der Herr Gesundheitsminister so schön betont, ist Augenwischerei, da er es an einer anderen wichtigen Stelle, dem flexiblen Teil, wieder streicht. Dieser Teil ist aber zwingend erforderlich um so genannte Hochpreiser – unter anderem sehr teure Krebsmedikamente – versorgen und vorfinanzieren zu können. Was viele nicht wissen ist, dass wir das Geld für alle Medikamente vorstrecken müssen. Das ist schon derzeit bei Hochpreisern kaum noch stemmbar. Auch wir Land-Apotheken versorgen im Durchschnitt genauso viele hochpreisige Arzneimittel, wie unsere Kollegen in der Stadt. Es ist ein Irrglaube, dass das bei uns anders wäre.

Als vielleicht noch positiv anzusehen ist in diesem Gesetz, dass die Vergütung für den Notdienst angepasst werden soll, was schon lange zwingend notwendig ist. Aber leider ist auch das eine Milchmädchenrechnung, da dies auf Kosten der Finanzierung der so genannten pharmazeutischen Dienstleistungen – wie die Medikationsanalysen – geschehen soll, die jetzt schon unterfinanziert sind. Wie Sie sicherlich merken, sehe ich persönlich derzeit nichts Positives an dieser „Scheinreform“.Welche Auswirkungen hat die Reform – sollte sie so umgesetzt werden – auf Ihre Apotheke?Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt für mich tatsächlich noch nicht abschätzen. Was feststeht ist, dass noch mehr meiner Kollegen schließen werden, ob auf dem Land oder in der Stadt. Die Versorgung wird für die verbleibenden Apotheken immer schwieriger und für die Patienten schlechter.

Weitere Informationen zum Gesetz finden Interessierte unter: www.abda.de, der Internetseite der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.Welche Forderungen haben Sie an die Politik?Ich fordere, dass die Politik nicht weiter ihre finanziellen Kämpfe im Gesundheitswesen auf dem Rücken von uns Apothekern und Apothekerinnen austrägt und uns und unseren Mitarbeitern eine echte Reform anbietet, die uns zukunftsfähig macht und stärkt. Weiterhin fordere ich mehr Wertschätzung für die Arbeit, die wir alle jeden Tag in der Apotheke leisten und die Probleme, die wir tagtäglich bewältigen aufgrund einer seit Jahrzehnten fehlgeleiteten Gesundheitspolitik.