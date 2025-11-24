Benefizkonzert in der Börde Melodien für Anschlagsopfer von Magdeburg
Während des Benefizkonzertes in Samswegen erklingen weihnachtliche Lieder, gesungen von den Mitgliedern des Gemischten Chors „Tonart“. Der Eintritt frei, es wird jedoch um Spenden gebeten.
Aktualisiert: 24.11.2025, 06:27
Samswegen - Eine Benefizkonzert zugunsten der Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist in Samswegen zu erleben. Die Veranstaltung in der Kirche „Sankt Sebastian“ beginnt am Donnerstag, 18. Dezember, um 19 Uhr.