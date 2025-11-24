Während des Benefizkonzertes in Samswegen erklingen weihnachtliche Lieder, gesungen von den Mitgliedern des Gemischten Chors „Tonart“. Der Eintritt frei, es wird jedoch um Spenden gebeten.

Das nächste Konzert des Chors "Tonart" in Samswegen gilt den Opfern des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Samswegen - Eine Benefizkonzert zugunsten der Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist in Samswegen zu erleben. Die Veranstaltung in der Kirche „Sankt Sebastian“ beginnt am Donnerstag, 18. Dezember, um 19 Uhr.