Die Tage und Nächte im Jerichower Land werden kälter. Damit die Straßen sicher bleiben, wird viel unternommen - wie gut ist der Winterdienst vorbereitet?

Die Eisnächte sind da: Mehr als tausend Tonnen Salz stehen bereit, damit der Verkehr sicher bleibt

Die Winterdienste in Sachsen-Anhalt sind nach Ansicht von Ministerin Lydia Hüskens auf den Winter gut vorbereitet.

Burg - Eine Mammut-Aufgabe steht den Straßenmeistereien in Sachsen-Anhalt bevor. Mit dem kommenden Winter startet wieder die Zeit des Schneeräumens auf den Straßen im Land- und davon gibt es eine Menge. Stolze 10.482 Kilometer Straßennetz gibt es laut Verkehrsministerium im Land. Auf Bundesstraßen, Landstraßen und teilweise auch Kreisstraßen sind die Straßenmeistereien verantwortlich. Im Jerichower Land gibt es mit Körbelitz und Parey zwei dieser Einrichtungen. Wie sie sich auf den Winter vorbereiten.