Nach dem Tod von 3 Kindern in Hessen Anwohner wütend - Badeverbot am Jersleber See soll kommen
Die Gemeinde Barleben plant, das Baden am Jersleber See außerhalb des Campingplatzes zu untersagen. Ein Streitthema, von dem ewa 370 Bungalowbesitzer betroffen sind. Warum die Diskussion und eine neue Regelung aber trotz Ärger nötig sind.
22.08.2025, 10:00
Barleben. - Ein Aufschrei geht derzeit durch Barleben. Denn die Gemeinde hat das Baden am Jersleber See auf ihre Tagesordnung gesetzt – oder vielmehr eine neue Satzung, laut der es nicht mehr erlaubt sein soll, außerhalb des Campingplatzes ins Wasser zu gehen.