Die Gemeinde Barleben plant, das Baden am Jersleber See außerhalb des Campingplatzes zu untersagen. Ein Streitthema, von dem ewa 370 Bungalowbesitzer betroffen sind. Warum die Diskussion und eine neue Regelung aber trotz Ärger nötig sind.

Anwohner wütend - Badeverbot am Jersleber See soll kommen

Nach dem Tod von 3 Kindern in Hessen

An einem Dorfteich bei Neukirchen waren 2016 drei Kinder ertrunken. Haftbar gemacht wegen fahrlässiger Tötung wurde seinerzeit der Bürgermeister. Nachgebssert werden soll nun bei der Sicherheit auch am Jersleber See.

Barleben. - Ein Aufschrei geht derzeit durch Barleben. Denn die Gemeinde hat das Baden am Jersleber See auf ihre Tagesordnung gesetzt – oder vielmehr eine neue Satzung, laut der es nicht mehr erlaubt sein soll, außerhalb des Campingplatzes ins Wasser zu gehen.