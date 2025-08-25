Das Unternehmen Ostmilch plant die Eröffnung eines Supermarktes samt Frischehalle in Gerwisch (Gemeinde Biederitz). Das können die Kunden zukünftig erwarten.

Neuer Supermarkt in Gerwisch: Darum können Kunden kleine Preise in der Frischehalle erwarten

Ein Einblick in das Sortiment der Frischehalle, die vom Unternehmen Ostmilch in Meitzendorf betrieben wird.

Gerwisch/Meitzendorf. - Das Unternehmen Ostmilch plant in Gerwisch die Eröffnung eines neuen Standorts. Hier sollen sich Kunden in einem Supermarkt mit einer Frischehalle versorgen können. Was daran das Besondere ist.

Noch in diesem Jahr plant die Firma Ostmilch die Eröffnung eines Supermarktes mit Frischehalle in Gerwisch. Damit tritt sie die Nachfolge des NP-Supermarktes direkt an der Bundesstraße 1 an, der Ende Juli 2025 nach jahrzehntelangem Bestand geschlossen wurde.

Das Unternehmen betreibt bereits zwei Frischehallen in Sachsen-Anhalt und Sachsen. Die Volksstimme hat sich den Markt in Meitzendorf angeschaut, um zu erkunden, was die Gerwischer zukünftig erwarten können.

Neuer Supermarkt mit Frischehalle in Gerwisch setzt auf großes Angebot für Kunden

Eine kleine Halle im Gewerbegebiet von Meitzendorf (Landkreis Börde) in der Nähe von Magdeburg. Der Parkplatz ist an diesem Morgen, kurz nach Öffnung um 10 Uhr, bereits gut besucht. Mit Einkaufswagen bewaffnet schieben sich die Kunden durch die zwei Gänge, die mittig, links und rechts mit Paletten und Tiefkühltruhen gesäumt werden.

Blick auf die Frischehalle von Ostmilch in Meitzendorf. Foto: Henning Paul

Die Wände oberhalb sind mit zahlreichen Preisschildern gespickt. Trotz der geringen Größe der Halle gibt es hier eine große Auswahl. So sind unter anderem Kuchen, Pizza, Tiefkühlpommes, verschiedenes Wurst- und Fleischsorten sowie Käse und Unmengen an Konserven im Sortiment.

Im Vorraum mit Kasse finde sich zudem alkoholische Getränke, Süßigkeiten und Küchenutensilien wie Pfannen. „Unser Angebot wandelt sich ständig“, erzählt Ostmilch-Betriebsleiter Christian Borkenhagen. So lege man Wert auf Markenprodukte zum kleinen Preis. Diese kommen aus ganz Europa, ergänzt er weiter.

Neuer Supermarkt mit Frischehalle in Gerwisch hält Sonderposten bereit

Bei den Waren handele es sich teilweise um Überschüsse, die von großen Supermärkten nicht angenommen werden. Daher könnten die Händlerpreise der Waren auch direkt an den Kunden weitergegeben werden, erklärt der Betriebsleiter den Hintergrund der vergleichsweise geringen Kosten.

Für den geplanten Gerwischer Supermarkt mit Frischehalle hat er gute Nachrichten. „Wir befinden uns mit den Planungen in den letzten Zügen.“

Bei den Angeboten in der Frischehalle in Meitzendorf handelt es sich um Überschüsse, die in anderen Märkten nicht abgenommen worden sind. Foto: Henning Paul

Der Laden in Gerwisch ist größer geplant als die kleine Frischehalle in Meitzendorf. So soll es hier neben dem Tiefkühlbereich auch mehr typische Supermarktprodukte geben, wie etwa Saisonware. „Die Frischehalle wird dabei nur ein Teil unseres Geschäftes in Gerwisch sein“, so Borkenhagen.

Bis spätestens Ende dieses Jahres soll der Betrieb des neue Supermarktes samt Frischehalle angelaufen sein. Das Ziel sei aber, schon innerhalb der nächsten zwei Monate zu eröffnen. So hatte es beim Begehungstermin Anfang August geheißen.