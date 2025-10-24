Das Brillengeschäft von Ines Gierlich ist ein optischer Höhepunkt in Wolmirstedts Fußgängerzone. Sie betreibt eines der beiden Optiker-Geschäfte und bietet viel fürs Auge.

Auch für Optiker in Wolmirstedt gilt: sehen und gesehen werden

Wolmirstedt. - Wer gerne liest, muss in der Nähe scharf sehen, wer Auto fährt, muss auch entfernte Hinweisschilder entziffern. Gutes Sehen macht das Leben leichter und wie das gelingen kann, gehört zum Tagesgeschäft von Optikern. Die Wolmirstedterin Ines Gierlich legt jedoch auch Wert darauf, dass in ihrem Geschäft das Sehen Spaß macht. Das fängt bei der Schaufenstergestaltung an und führt über zahlreiche Brillen bis zu einer modernen Augenanalyse.