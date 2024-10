Der Buschweg in Barleben soll saniert werden. Gerüchten zufolge will die Deutsche Bahn aber den dortigen Übergang stilllegen. Handelt es sich um ein Ammenmärchen oder um einen realen Plan?

Barleben - Der Buschweg in Barlebens Norden gehört wohl zu den schlechtesten Straßen in der Gemeinde. Deshalb soll die Fahrbahn in Richtung des Vereinsgeländes des Motorradclubs „Iron Cruise“ und weiter bis zum Barleber See saniert werden. Den Entwurfsplänen haben die Räte bereits zugestimmt. Nach dem Beschluss der Ausführungsplanung sollen die Bagger im kommenden Jahr anrücken. 308.000 Euro sind für die Maßnahme in den Haushalten von 2025 und von 2026 vorgesehen. Doch Pläne der Deutschen (DB) Bahn könnten das Vorhaben torpedieren. Was es mit der Schranke auf sich hat...