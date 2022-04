Aus Rogätzer Lagerschuppen wird ein Optikgeschäft

Ein altes Wirtschaftsgebäude am Markt in Rogätz scheint einer besseren Zukunft entgegenzusehen. Noch in diesem Jahr soll dem alten Gemäuer wieder Leben eingehaucht werden.

Im Herbst sollen die Bauarbeiten an der Remise am Markt von Rogätz beginnen. Ist das Projekt abgeschlossen, wird hier ein Optikergeschäft eröffnet.

Rogätz - Mit Spannung hatten die Mitglieder des Gemeinderates in Rogätz diese Präsentation erwartet: Manuel Schild erklärte im Bürgerhaus, was in Zukunft mit dem alten Wirtschaftsgebäude des einstigen Rittergutes, unmittelbar am Markt gelegen, passieren wird. „Wir werden hier unsere Sehwerkstatt einrichten“, so der Mitgesellschafter, der zusammen mit Iris Ganselweit ein solches Ladengeschäft bereits in Weferlingen betreibt.