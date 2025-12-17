Ein einzigartiges Dokument aus der Zeit Friedrichs des Großen ist ab sofort in der Klosterkirche Groß Ammensleben zu sehen. Warum sich ein Besuch lohnt.

Mit dem letzten Handgriff fügt Michael Löderbusch der Ausstellung in der Groß Ammensleber Kirche eine Kopie des Originals der Friedrich-Urkunde über Abt Karl Rieke hinzu.

Groß Ammensleben - Es ist kalt an diesem Nachmittag in der ehemaligen Klosterkirche „Sankt Peter und Paul“ in Groß Ammensleben. Michael Löderbusch scheint das nur wenig auszumachen. Mit Stecknadeln bewaffnet heftet der Lehrer, Kirchenmusiker und „Romanikpreis“-Träger mehrere Schriftstücke an eine Schauwand aus Kork. Zu guter Letzt stellt er einen mit einem alten Dokument bestückten Bilderrahmen auf eine Staffelei. Was es damit auf sich hat …