AWG und Tänzchentee – Party auf Zentralem Platz in Wolmirstedt

Hier spielen sie auf dem diesjährigen Stadtfest in Gommern: „Tänzchentee" sorgen immer für gute Stimmung.

Wolmirstedt - Die AWG lässt wieder den Zentralen Platz rocken. Die Partyband „Tänzchentee“ wird am Freitag, 29. September, auf der Bühne stehen und ab 19 Uhr für gute Stimmung sorgen. Damit schließt die AWG an das legendäre Fest der Nachbarn an.

Das hatte es mehrere Jahre jeweils im September gegeben und war von der Bevölkerung gut angenommen worden. Dann kam Corona und außerdem hat die AWG den Zentralen Platz im Herbst 2022 an die Berliner ML Real Aktiengesellschaft verkauft.

Anschluss ans Fest der Nachbarn

„Wir haben einen guten Draht zum Käufer“, sagt AWG-Geschäftsführer Steffen Mairose, „deshalb ist es kein Problem, die Abendveranstaltung dort auszurichten.“ Um wieder ein Fest der Nachbarn zu organisieren, war die Anlaufzeit zu kurz. Dennoch wollte die AWG ein Fest für die gesamte Bevölkerung im Herzen der Stadt anbieten. Also wurde die Partyband Tänzchentee engagiert. „Tänzchentee ist hierfür immer ein Garant und wird auch die Fangemeinde aus den umliegenden Ortschaften anziehen“, ist Steffen Mairose sicher.

Zum Warm-up werden die Kleinen Tanzmäuse des OK Live Ensembles den Großen einheizen. Drumherum gibt es Getränke und Gegrilltes, bei Bedarf Glühwein, der Eintritt ist frei.

Die AWG besitzt in Wolmirstedt 760 Wohnungen, hat in der Vergangenheit viel in die Modernisierung und Aufzüge gesteckt.