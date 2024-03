Axel Nielebock hat am Wolmirstedter Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium unterrichtet. Seinen 60. Geburtstag hätte er am 27. März 2024 gefeiert, doch vor gut einem Jahr starb er.

Wolmirstedt. - Eine Bank an der Ohre haben ehemalige Schüler ihrem Lehrer Axel Nielebock anlässlich seines 60. Geburtstages gewidmet. Den erlebte er nicht mehr, Axel Nielebock ist vor gut einem Jahr, kurz vor seinem 59. Geburtstag an Krebs gestorben, am 19. März 2023. Sein Vermächtnis und seine Leidenschaft lebt jedoch in den Jugendlichen weiter.