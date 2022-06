Bahnhof Wolmirstedt: Erhebliche Beeinträchtigungen bis März

Der Bahnsteig 2 in Wolmirstedt wird ab 4. Juli gesperrt. Züge, die Richtung Stendal fahren, können dann nicht mehr in Wolmirstedt halten. Das hat erhebliche Auswirkungen auf den Reiseverkehr. Reisende müssen sich neun Monate lang auf andere Fahrzeiten einstellen und mit Schienenersatzverkehr rechnen.

Wolmirstedt - Am Wolmirstedter Bahnhof wird seit 15 Monaten gebaut. Bisher hat es kaum Einschränkungen für den Reiseverkehr gegeben, doch ab Montag müssen sich Reisende für die kommenden neun Monate auf ein neues System einstellen. Der Bahnsteig 2 muss bis März 2023 gesperrt werden, weil der Aufzug gebaut wird. Damit ist auf diesem Bahnsteig kein Platz mehr für Reisende. Züge können zwar fahren, halten aber an diesem Bahnsteig nicht mehr an. Die Alternativen der Bahn für Reisende sehen so aus: