Die Umleitungsstrecke zur B189 bei Wolmirstedt führt über Angern. Doch seit Montagabend, 29. Dezember, war der Bahnübergang zu. Autofahrer mussten noch weiter umfahren.

Bahnübergang Angern wieder frei: Umleitung der B189 bei Wolmirstedt wieder offen

Am Bahnübergang Angern lassen sich die Schranken nicht öffnen.

Wolmirstedt/Angern. - Schwere Zeiten für Autofahrer: Erst wurde die B189 zwischen der Abfahrt von der Autobahn A14 und Mose gesperrt, dann war auch noch die Umleitungsstrecke dicht. Nach einem Unfall mit einem Lieferfahrzeug am Montagabend, 29. Dezember, ließen sich die Schranken nicht mehr öffnen. Die Reparaturarbeiten dauerten bis Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr.