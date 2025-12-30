Nach Lkw-Unfall war Bahnübergang Angern dicht Bahnübergang Angern wieder frei: Umleitung der B189 bei Wolmirstedt wieder offen
Die Umleitungsstrecke zur B189 bei Wolmirstedt führt über Angern. Doch seit Montagabend, 29. Dezember, war der Bahnübergang zu. Autofahrer mussten noch weiter umfahren.
Aktualisiert: 30.12.2025, 14:20
Wolmirstedt/Angern. - Schwere Zeiten für Autofahrer: Erst wurde die B189 zwischen der Abfahrt von der Autobahn A14 und Mose gesperrt, dann war auch noch die Umleitungsstrecke dicht. Nach einem Unfall mit einem Lieferfahrzeug am Montagabend, 29. Dezember, ließen sich die Schranken nicht mehr öffnen. Die Reparaturarbeiten dauerten bis Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr.