Kurioses aus der Provinz Zum Lachen oder Weinen? Landkreis setzt auf Papier und Kitteltasche statt Digitalisierung
Zurück aus der Zukunft: Der Altmarkkreis Salzwedel bietet der Digitalisierung die Stirn. Mit einem „Hilfeatlas“, den es nur in gedruckter Version gibt, um sensible Daten zu schützen und professionell zu bleiben.
Aktualisiert: 30.12.2025, 11:45
Altmarkkreis Salzwedel. - Es gibt gute und weniger gute Pressetermine. Und dann gibt es die, zu denen man gar nicht geht. Einfach, weil von vornherein klar ist: Das interessiert praktisch niemanden. Zu einem solchen hatte der Altmarkkreis Salzwedel jüngst eingeladen: zur Vorstellung des aktualisierten „Hilfeatlas für Fachkräfte“. Warum der nun doch einen Artikel wert ist ...