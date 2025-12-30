Zurück aus der Zukunft: Der Altmarkkreis Salzwedel bietet der Digitalisierung die Stirn. Mit einem „Hilfeatlas“, den es nur in gedruckter Version gibt, um sensible Daten zu schützen und professionell zu bleiben.

Zum Lachen oder Weinen? Landkreis setzt auf Papier und Kitteltasche statt Digitalisierung

Landrat Steve Kanitz, Sachgebietsleiterin Susann Meinecke, Jugendamtsleiterin Anke Siebentaler, Frau Hoffmann von Horizont – Ambulante Hilfen und Frau Schnöckel vom Familienhof Salzwedel (von links) mit dem neuen Hilfeatlas.

Altmarkkreis Salzwedel. - Es gibt gute und weniger gute Pressetermine. Und dann gibt es die, zu denen man gar nicht geht. Einfach, weil von vornherein klar ist: Das interessiert praktisch niemanden. Zu einem solchen hatte der Altmarkkreis Salzwedel jüngst eingeladen: zur Vorstellung des aktualisierten „Hilfeatlas für Fachkräfte“. Warum der nun doch einen Artikel wert ist ...