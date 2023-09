Barleben - Der Elberadweg von der Quelle bis zur Mündung steht im Mittelpunkt eines Vortrages von Wilfried Schliephake in der Barleber Begegnungsstätte. Am Dienstag, 17. Oktober, ab 17 Uhr stellt der Weltenbummler aus Magdeburg anhand von Lichtbildern seine Tour von Spindlermühle im Riesengebirge bis nach Cuxhaven an der Nordsee nach. „Nicht jeder kann diesen Weg selbst mit dem Fahrrad absolvieren“, teilte der Vorstand des Vereines „Mehrgenerationenzentrum“ Barleben mit, der deshalb zu dem Vortrag einlädt.

Nach der Tour durch das Riesengebirge will Wilfried Schliephake mit seinen Zuhörern einen Abstecher nach Prag wagen. Anschießend gehe es an der Moldau entlang bis zu ihrer Mündung in die Elbe.

„Der Weg führt dann durch das Elbsandsteingebirge nach Dresden. Es folgen Kulturstätten wie die Moritzburg, Meißen, die Lutherstadt Wittenberg, das Dessau-Wörlitzer Gartenreich und das Junkers-Museum in Dessau“, heißt es in der Einladung. Nach Magdeburg und dem Kloster Jerichow werde die Fachwerkstadt Tangermünde gezeigt.

In Schnackenburg soll im Grenzlandmuseum der Opfer der deutschen Teilung gedacht werden. Auch eine über 350 Jahre alte Riesenkastanie soll insbesondere zur Blütezeit eine besondere Attraktion sein.Nach einem kleinen Umweg über Lüneburg wendet sich der Weltenbummler wieder der Elbe zu. So führt die Tour durch die weiten Flusslandschaften bis nach Hamburg und Stade. An der berühmten Kugelbake im Nordseebad Cuxhaven endet die Reise.

Wer den Ausführungen und Bildern von Wilfried Schliephake folgen möchte, möge sich bitte unter 039203/56 51 83 anmelden.

Der 1270 Kilometer lange Elberadweg zählt zu den beliebtesten Radwegen in Deutschland. In den 1990er Jahren wurde mit der Ausschilderung entlang des Flusses begonnen, so beispielsweise im Jahr 1993 am Abschnitt in Sachsen beziehungsweise in der Sächsischen Schweiz. Nur wenige Jahre nach seinem Wiederaufbau infolge der Jahrhundertflut entlang der Elbe im Jahr 2002 wurde der Radweg erstmals zum beliebtesten in Deutschland gewählt.