Barleben verzichtet auf Coronavirus-Luftfilter in Klassenräumen

Lange war über den Einsatz von Luftfiltern und Corona-Ampeln in den Klassenräumen der Gemeinde Barleben debattiert worden. Nun ist die Gemeindeverwaltung zu einem Ergebnis gekommen. Vorausgegangen war ein Feldversuch an zwei Schulen.

In Barleben werden zukünftig keine Luftfiltergeräte in Klassenräumen zum Einsatz kommen. Fazit eines Feldversuchs: Zu laut, platzraubend, störanfällig.

Barleben - Könnte der Einsatz von Luftfiltern und Messgeräten das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus verringern oder sogar verhindern? Darüber wurde lange in der Barleber Gemeindeverwaltung debattiert. Zu einem richtigen Ergebnis war man bis dato nicht gekommen. Nun wurde allerdings ein Beschluss gefasst. Dem war ein Feldversuch in der Grundschule sowie in der Gemeinschaftsschule vorausgegangen.