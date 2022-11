Barleber Bürgermeister soll mehr Spielraum bekommen

Barleben - Jede Kommune ist verpflichtet, eine Hauptsatzung zu erlassen. So will es das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Die Hauptsatzung regelt die für die Verfassung der Kommune wesentliche Angelegenheiten. In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen muss eine Hauptsatzung aktualisiert werden, beispielsweise durch Vorgaben des Gesetzgebers beziehungsweise wegen Änderungen der Kommunalverfassung. Zuletzt hatte der Barleber Gemeinderat am 5. April 2019 eine Änderung der Hauptsatzung beschlossen. Nun steht die nächste Aktualisierung an.