Barleber Delegation feiert mit Wittmund

Barleben und seine Partnergemeinde Wittmund pflegen ihre Partnerschaft. Und so steht in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum ins Haus.

Wittmund/Barleben - Die Beziehungen zwischen der Gemeinde Barleben und der Partnergemeinde Wittmund in Ostfriesland sind weiter vertieft worden. So hat sich erneut eine Delegation auf Reise von der Börde in die Region zwischen Nordsee, Ems und Weser ganz im Nordwesten Niedersachsens begeben. Ziel der Gruppe unter Leitung des Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins „Idol“, Dieter Montag, war das Neujahrstreffen in Wittmund.