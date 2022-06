Barleber setzt auf Puppen gegen Gewalt

Im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am 25. November gibt es in Haldensleben einen Präventionstag. Unter dem Motto „Wir gemeinsam gegen Gewalt“ präsentieren sich verschiedene Akteure Mit dabei ist auch die „Agentur Schutzengel“.

Mit bekannten Märchenfiguren will Dieter Montag auf deren Fehler hinweisen und so Kinder vor Gewalt bewahren.

Barleben - Dieter Montag mag zwar ein unverheirateter Mann sein. Doch ganz alleine lebt er nicht in seiner Wohnung in Barleben. Gut ein dutzend Handpuppen stehen säuberlich aufgereiht in seinem Wohnzimmer. Dazu gehören Rotkäppchen, Wolf, Geißlein oder Hans im Glück. „Ich habe noch viel mehr, die sind in einem Koffer verpackt“, erklärt Montag.