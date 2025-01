In der Gemeinde Barleben wird am 25. Mai ein Bürgermeister gewählt.

Barleben - Für die Wahl zum Bürgermeister der Gemeinde Barleben steht ein neues Datum fest: Die Einwohner werden am Sonntag, 25. Mai, an die Urnen gerufen. Somit haben die rund 8.000 Wahlberechtigten von 8 bis 18 Uhr Zeit, ihre Stimme für einen der Kandidaten um das Amt des Hauptverwaltungsbeamten abzugeben. Sollte es zur Stichwahl kommen, müssen die Einwohner am Sonntag, 8. Juni, erneut in die Wahllokale. Wie es zur Verschiebung kam.