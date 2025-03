Infolge der Energiewende werden immer mehr Energiespeicher errichtet. Wolmirstedt wehrt sich nicht gegen die Ansiedlung, will aber den Standort vorgeben und sogar vor Gericht ziehen.

Zoff um Standort von Batteriespeicher: Die Fronten in der Börde verhärten sich

So eine Batteriespeicher-Anlage soll zwischen Farsleben und Wolmirstedt entstehen.

Wolmirstedt. - Das Wolmirstedter Umspannwerk zieht Investoren von Batteriespeichern an. Doch die gewünschten Flächen sind dafür von der Stadt nicht als Gewerbeflächen ausgewiesen. Dürfen Batteriespeicher trotzdem gebaut werden? Landkreis und Land Sachsen-Anhalt sagen, ja, das sei in einem speziellen Fall möglich. Trotzdem will Wolmirstedt klagen. Die Fronten verhärten sich.