Im Jahr 1875 eingeweiht, feiert das Pretziener Wehr in diesem Jahr ein rundes Jubiläum. Das soll gefeiert werden. Dazu gibt es am 6. September ein Jubiläumsfest. Und ein Verein soll gegründet werden.

Wie das Pretziener Wehr 150 Jahre lang gegen die Flut kämpft

Dieses aktuelle Foto zeigt das Pretziener Wehr mit seinen technischen Randanlagen aus der Luft.

Pretzien. - Es ist ein Meilenstein deutscher Ingenieurskunst, und es wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Dabei ist es noch so agil wie am ersten Tag und erfüllt seine Aufgaben tadellos. Im Jahr 1875 wurde das Pretziener Wehr als Hochwasserschutz-Anlage an der Elbe konstruiert, gebaut und eingeweiht. Am 5. und 6. September soll ein würdiges Jubiläum gefeiert werden.