Die AfD will den Burkini in Magdeburg verbieten. Während die Partei Hygiene und „Badekultur“ ins Feld führt, sprechen demokratische Fraktionen von Symbolpolitik und Ausgrenzung. Wie die Chancen für ein Verbot tatsächlich stehen - und sich die Fraktionen positionieren.

Bikini oder Burkini? Wer entscheidet wie viel Haut eine Frau im Schwimmbad zeigen soll? In Magdeburg will die AfD den Burkini verbieten.

Magdeburg. - Kaum etabliert, schon attackiert: Burkinis sind in den Freibädern in Magdeburg ausdrücklich erlaubt und gehören längst zum Badealltag. Dagegen will die AfD in Magdeburg nun Vorgehen. Sie will prüfen lassen, ob sich die körperbedeckende Schwimmkleidung verbieten lässt – und begründet das mit Hygiene und „Bewahrung der Badekultur“. Viele Stadtratsfraktionen reagieren empört.