Die Sternfahrt der Bauern am Montag, 8. Januar, zum Domplatz in Magdeburg betrifft auch den Schülerverkehr. Sind die Schulen gewappnet?

Bauern in Wolmirstedt bereiten Proteste vor, Schulen sind gewarnt

Wolmirstedt. - Die Traktoren werden sich in Wolmirstedt am Montag, 8. Januar, an der Esso-Tankstelle treffen. Um sieben Uhr wollen sie Richtung Magdeburg rollen. Das hat Einfluss auf Berufs- und Schülerverkehr.