Orgel Bei der Sanierung der Kirche in Loitsche ist Historisches ans Licht gekommen

Verzierte Holzwände und Apparaturen werden in diesen Tagen in die Kirche in Loitsche geräumt. Es sind die Teile der vor über zweieinhalb Jahren zerlegten Orgel, die nun auf der Empore wieder zusammengesetzt werden. Dabei sind den Experten und Kirchengemeinderäten erstaunliche Einzelheiten ins Auge gefallen.