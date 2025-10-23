Die Bücherei lädt am Tag der Bibliotheken zu Lesungen, Bastelaktionen und zu einem Flohmarkt ein. Und es kann die erste automatische Bücherausleihe Deutschlands getestet werden.

Am Tag der Bibliotheken am 24. Oktober lädt die Bücherei in der Thälmannstraße in Barleben junge und ältere Leseratten ein.

Barleben - Anlässlich des Tages der Bibliotheken in Deutschland will auch die Bücherei in Barleben mit Angeboten locken. Laut einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung wird die Einrichtung in der Ernst-Thälmann-Straße am Freitag, 24. Oktober, mit besonderen Aktivitäten und Veranstaltungen auf ihre Rolle als Wissensspeicher, Informationsvermittler und kulturelle Einrichtung auf sich aufmerksam machen.