In Hecklingen geht’s mit dem Straßenbau in neuen Wohngebieten nicht voran. Von „Erschließung“ ist in Neundorf noch für eine über 100 Jahre alte Siedlung die Rede.

Die Anlieger der Asternstraße und anderer Nebenstraßen im neuen Hecklinger Wohngebiet Obere Wilkenbreite leben mit solchen Fahrbahnzuständen.

Neundorf/Hecklingen. - Hier lässt es sich eigentlich gut leben. Ruhige Lagen am Rande von Hecklingen, auch im Osten Neundorfs. Schmucke Häuschen haben sich die Eigentümer gebaut. In den vergangenen Jahren erst in Hecklingen in der Oberen Wilkenbreite, wo die Aussicht gen Staßfurt und bis Bernburg am Horizont reicht. In Neundorf feierte man kürzlich 100 Jahre Siedlung. Vom Alter her also recht unterschiedliche Wohngebiete. Was sie gemeinsam haben: Keine Straßen, wie man sie in Mitteleuropa üblicherweise kennt.