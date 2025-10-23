weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Veranstaltungstipp im Harz: „Pudding mit Gabel“: Der kuriose Internet-Trend erreicht Wernigerode

Veranstaltungstipp im Harz „Pudding mit Gabel“: Der kuriose Internet-Trend erreicht Wernigerode

Pudding, Gabel, gute Laune: Ein skurriler Internet-Trend erobert Wernigerode. Wo die Veranstaltung stattfinden soll, was es damit auf sich hat und warum auch der Oberbürgermeister schon mal in seiner Besteckkiste wühlen sollte.

Von Sandra Reulecke 23.10.2025, 18:00
Sieht komisch aus, ist aber gerade Trend: Einen Pudding mit einer Gabel essen.
Sieht komisch aus, ist aber gerade Trend: Einen Pudding mit einer Gabel essen. Symbolbild: IMAGO/Henricus Lüschen

Wernigerode. - Auf die Gabel, fertig, los! Ein kurioser Internet-Trend erobert jetzt Wernigerode. Wer sich daran beteiligen möchte, benötigt nur zwei Dinge: einen Pudding und eine Gabel. Aber was ist das Ziel der Aktion?