Veranstaltungstipp im Harz „Pudding mit Gabel“: Der kuriose Internet-Trend erreicht Wernigerode

Pudding, Gabel, gute Laune: Ein skurriler Internet-Trend erobert Wernigerode. Wo die Veranstaltung stattfinden soll, was es damit auf sich hat und warum auch der Oberbürgermeister schon mal in seiner Besteckkiste wühlen sollte.