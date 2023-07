Urlaub ist Lesezeit. Endlich kann entspannt geschmökert werden, ob am Strand oder auf Balkonien. Nur: Welche Bücher sind bei den Wolmirstedtern am beliebtesten? Das und die Highlights des Sommers kennt die Stadtbibliothek Wolmirstedt.

Wolmirstedt - Sommer, Sonne und ein gutes Buch zur Hand - für viele der Inbegriff von Entspannung. Auch die Wolmirstedter lesen aktuell besonders viel, wie Janina Freimann, die Leiterin der Stadtbibliothek Wolmirstedt verrät. Auch in Wolmirstedt geht der Trend zum Ausleihen. Ab nächster Woche sollen die neuen Sommer-Highlights in der Bibliothek zur Verfügung stehen.

„Besonders beliebt sind Buchreihen. Einzelne Romane werden aktuell weniger gelesen“, sagt Freimann. Auch unter den Neubestellungen sind viele Fortsetzungen. Vom Krimi über Fantasy bis hin zum Liebesroman. Das sind die Tipps:

1. „Hotel Freiheit“ von Gisa Paul: Der dritte Band der historische Liebesroman-Reihe, der sich mit dem spannenden Leben dreier Generationen von Frauen beschäftigt, bildet den krönenden Abschluss der Sylt-Saga. „Ein Buch perfekt für den Strand“, zieht Freimann ein Fazit.

2. „A Place to Belong“ von Lilly Lucas: Der dritte Band zählt zur Kategorie „New Adult“-Bücher, ist also für junge Erwachsene. „Die Buchreihe ist aber auch bei Seniorinnen beliebt. Sie hat einen guten Lesefluss - das ist einfach was für's Herz, eine schöne leichte Sommergeschichte“, sagt die Bibliothekarin.

3. „Provenzalische Täuschung“ von Sophie Bonnet: Aromatische Trüffel, grüne Eichenwälder und ein toter Polizist runden den mittlerweile neunten Krimi um Ermittler Pierre Durand ab. „Krimis gehen im Urlaub ja immer“, ergänzt Freimann.

4. „The Missus“ von E L James: „Die Autorin von Fifty Shades of Grey wird hier ganz erfrischend etwas gesellschaftskritischer“, sagt die Bibliotheksleiterin. Erotik und eine Liebesgeschichte gibt es dennoch.

Aber auch für Kinder ist etwas dabei. Neben Klassikern wie „Der kleine Drache Kokosnuss“ oder die Reihe „Mein Lotta-Leben“ gibt es weitere Tipps:

1. „Abenteuer Raketenstart“ von Insa Thiele-Eich und Suzanna Randall: Ein Erstleserbuch, in dem die beiden deutschen Astronautinnen erklären, wie eine Rakete zur Raumstation ISS fliegt. „Kindgerecht werden naturwissenschaftliche und technische Fragen beantwortet“, erklärt Bibliothekarin Jeannine Löffler, die das Buch mit ihrem Sohn mit Begeisterung gelesen hat.

2. „KoboldKroniken – Voll verschatzt!“ von Daniel Bleckmann und Thomas Hussung: Ein Comic-Roman im Stil von „Gregs Tagebuch. „Es ist ein interaktives Buch zu dem es auch eine App gibt mit Kobold-Simulator und Rätseln“, sagt Löffler.

3. „Vergissmeinnicht - Was bisher verloren war“ von Kerstin Gier: „Band zwei des großen Fantasy-Bestsellers ist eher ein Buch für Jugendliche“, sagt Löffler. Von Humor bis Spannung ist alles dabei.

Vor allem viele Kinder sind derzeit oft an der Schlossdomäne zu Gast. „Die ersten Bücher für den Lesesommer wurden schon durchgelesen und wieder abgegeben, aber auch gleich neue wieder mitgenommen“, sagt Jeannine Löffler. So leer wie aktuell seien die Regale im Kinder- und Jugendbuch-Bereich selten. Dass bald alle Regale leer stehen, darüber brauchen sich die Wolmirstedter aber nicht zu sorgen. Denn die Auswahl ist riesig. Insgesamt 18.000 Medien stehen in der Bibliothek an der Schlossdomäne zum Ausleihen bereit.