Es summte und brummte im Rotdorn in Wolmirstedts Innenstadt. Obwohl Bienen gern gesehene Tiere sind, waren es in diesem Fall ein bisschen zu viele. Der Imker musste helfen.

Wolmirstedt. - Die üppige Pracht des Rotdorns in der Wolmirstedter Innenstadt bietet ein traumhaftes Bild. Auch für die Bienen. Ein ganzes Bienenvolk ließ sich an einem blühenden Exemplare nieder, etwa 30.000 Tiere am Stück. Was die Bienen bei ihrer Landung nicht wussten: Der Standort ist aus Menschensicht nicht ganz optimal.