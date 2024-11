In der Börde wird künftig verstärkt der Inhalt der Biotonne kontrolliert. Damit reagiert der Kommunalservice auf immer mehr Fremdstoffe in den Tonnen. Wer seinen Müll nicht ordentlich trennt, dem drohen Strafen.

Wolmirstedt. - Bioabfälle müssen sich wieder in den Naturkreislauf einfügen, das ist nicht bei allen Stoffen, die in der Biotonne landen gegeben. Das soll sich ändern, denn die Folgen sind fatal. Durch falsche Befüllung der Biotonne stocken Maschinen, Plastik gerät auf die Felder, ins Grundwasser, in die Nahrungskette und in die Meere. Für Störche bedeuten sie mitunter den unmittelbaren Tod.