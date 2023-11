Einen Zuwachs von über 50 Prozent bei den Photovoltaik-Anlagen kann Wolmirstedt bisher im Jahr 2023 verzeichnen. Damit hängt die Bördestadt sogar Magdeburg ab. Warum das so ist.

Börde: Ausbau der Solaranlagen in Wolmirstedt stärker als in Magdeburg

Solaranlagen auf den eigenen Dächern werden immer beliebter - auch in Wolmirstedt

Wolmirstedt. - Unabhängigkeit beim Strom - für so manchen Wolmirstedter wird der Gedanke zunehmend beliebter. Belegt wird das durch die offiziellen Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für Photovoltaik. Denn deutschlandweit schnellten die Zahlen im laufenden Jahr in die Höhe. Halt macht der Trend zur Energie-Autarkie auch nicht vor Wolmirstedt. Denn nirgendwo im näheren Umkreis wurden 2023 prozentual so viele Solaranlagen installiert, wie hier. Die Bördestadt hängt damit sogar die Landeshauptstadt ab.