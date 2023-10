Wegen eines Brandes wurden mehrere Feuerwehren nach Groß Ammensleben gerufen. Dort war eine Solaranlage in Flammen aufgegangen.

Brand in Groß Ammensleben: Stall mit Solaranlage geht in Flammen auf

Zu einem Brand einer Solaranlage ist die Feuerwehr Groß Ammenslen am Sonnabend ausgerpückt. Hilfe kam von der Haldensleber Feuerwehr mit ihrer Drehleiter.

Groß Ammensleben - Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Groß Ammensleben sind am Mittag des Sonnabends, 14. Oktober, zu einem Dachstuhlbrand ausgerückt. Bei Eintreffen nur wenige Minuten nach Alarmierung brannte bereits ein Drittel des Daches eines Stallgebäude in der Magdeburger Straße, so dass auch eine installierte Solaranlage Feuer fing.