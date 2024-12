Am Nikolaustag hatte in Lindhorst ein Einfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr gelangte zunächst nur mithilfe von Leitern auf das Grundstück. Als sie den Brand gelöscht hatte, machte die Polizei eine seltsame Entdeckung.

Einfamilienhaus in Lindhorst ist am Nikolaustag abgebrannt - was steckt dahinter?

Lindhorst. - Ein Einfamilienhaus hatte in Lindhorst in der Börde am Nikolaustag gebrannt. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt verreist. Die Feuerwehr musste fünf Hunde retten und an Tierfreunde übergeben sowie um Löschwasser kämpfen. Und dann machte die Polizei eine seltsame Entdeckung.