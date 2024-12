In Lindhorst ist ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr hatte dennoch schwere Aufgaben zu bewältigen.

Das Feuer im Haus in der Colbitzer Chaussee in Lindhorst lässt sich schwer löschen.

Lindhorst. - Alarmiert wurde die Feuerwehr am Freitag, 6. Dezember, um 11.18 Uhr. Aus dem Dach eines Einfamilienhauses in der Colbitzer Chaussee in Lindhorst schlugen Flammen, der Qualm war weithin zu sehen. Die Feuerwehren aus Colbitz und Lindhorst rückten sofort an, forderten aber schnell Hilfe.