Buch über Halberstädter Pianistin Herta Rennebaum erscheint am Freitag

Groß Ammensleben/Halberstadt - Noch einmal soll Herta Rennebaum die große Bühne bekommen, die sie selber Zeit ihres Lebens geliebt hat. Am Freitag würde die renommierte Pianistin und Klavierpädagogin ihren 120. Geburtstag feiern. Am gleichen Tag soll ein Buch erscheinen, das sich mit ihrem Leben, ihrem Wirken und vor allem mit ihrem besonderen Lernkonzept beschäftigen soll. Geschrieben wurde die Lektüre von Rüdiger Pfeiffer. Der Groß Ammensleber wird die Veröffentlichung seines Werkes allerdings nicht mehr miterleben können. Er starb am 23. Dezember 2021. Seine Familie will ihm nun, wie er seiner ehemaligen Lehrerin, ein Denkmal setzen.