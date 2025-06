Kompliziert zu bedienen: Der Parkscheinautomat in Wolmirstedts Damaschkestraße Bürger quälen sich am Parkschein-Automaten - Verwaltung kontert mit zahlen

Verzweifelt versuchen manche Bürger, ein Ticket am Parkscheinautomaten in der Damaschkestraße zu lösen und riskieren dennoch ein Knöllchen. Soll das so bleiben?