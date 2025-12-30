Die Ende August verhängte Haushaltssperre dauert dennoch bis zum 31. Dezember. Mit Beginn des neuen Jahres gilt eine vorläufige Führung. Was das für die jüngst beschlossene Vereinsförderung bedeutet.

Bürgermeister Frank Nase: Gemeinde verringert Fehlbetrag um bis zu drei Millionen Euro

Die Sanierung des Breitewegs Süd-Süd in Barleben musste auch in diesem Jahr verschoben werden - wegen der Haushaltssperre. Insgesamt 1,4 Millionen Euro waren im Haushalt eingestellt.

Barleben - Die Gemeinde Barleben konnte ihr Haushaltsdefizit vom Sommer verringern. Während Ende August noch rund 8,5 Millionen in der Kasse fehlten, wird der Fehlbetrag zum Ende des Haushaltsjahres wohl zwischen 1,5 und 3 Millionen Euro betragen. Das hat Bürgermeister Frank Nase (CDU) gegenüber der Volksstimme erklärt.