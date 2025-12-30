Ortsbürgermeister Hans Henning Hagemann lobt das ehrenamtliche Enagement der Zenser - und auch ihre Bereitschaft zur Spontanität. Trotzdem bleiben Wünsche offen.

Gemeinsam ist man in Zens stark

Hans Henning Hagemann bekommt im September mit Marco Schmoldt, Kerstin Jungnickel, Hagen Czyborra und Ines Brandt den Preis für „Unser Dorf hat Zukunft“ von Sven Schulze (CDU) überreicht.

Zens. - Ob beim Landesentscheid „Unser Dorf hat Zukunft“ oder beider Obstsammel-Aktion: Die Zenser haben in diesem Jahr viel Engagement gezeigt. Ortsbürgermeister Hans Henning Hagemann ist darauf besonders stolz. Trotzdem hat er für das kommenden Jahr schon die nächsten Punkte auf seiner To-Do-Liste: Beispielsweise die Sanierung der „Grünen Ecke“. Was Zens in diesem Jahr noch bewegt hat, verrät er im Jahresabschlussinterview. Das Gespräch führte Bianca Heimert.