Das Amt des Zielitzer Ortsoberhauptes ist frei. Am 9. Juni wird im Rahmen der Kommunalwahl auch ein neuer Bürgermeister gewählt. Jonas Samsel tritt an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zielitz. - Der Zielitzer Bürgermeister Stefan Crackau wurde zum Verbandsgemeindebürgermeister gewählt. Nun ist sein Amt frei. Wer den Platz auf dem Zielitzer Bürgermeisterstuhl einnimmt, wird am 9. Juni im Zuge der Kommunalwahl entschieden. Jonas Samsel wirft seinen Hut in den Ring und hat dafür den Rückenwind seiner SPD-Ortsgruppe bekommen. Was hat er vor?