Campingplatz am Jersleber See: Neubau vor Sanierung?

Im Zuge der Entwicklung des Erholungszentrums Jersleber See zum Premium-Aktiv-Campingplatz soll ein weiterer Meilenstein genommen werden. Das sind die Pläne.

Der Campingplatz am Jersleber See soll mit viel Geld moderniesiert werden.

Jersleber See - Das Erholungszentrum „Jersleber See“ soll in den kommenden Jahren zum Premium-Natur-Aktiv-Campingplatz entwickelt werden. So haben es die Mitglieder des Gemeinderates Barleben mehrheitlich entschieden.