Anne-Kathrin Haus zeigt die Folgen des geplanten Reformgesetzes, das Apotheken ohne Apotheker zulassen will, auf. Was das bedeuten würde.

Gesundheit in der Börde

Anne-Kathrin Haus erklärt dem Landtagsabgeordneten Tim Teßmann die Probleme beim Einsortieren von Importarzneimittel am Automaten.

Colbitz - Anne-Kathrin Haus hat mit einem mutigen Konzept ihre Apotheke in Colbitz erweitert, Mitarbeiterinnen der kürzlich geschlossenen Apotheke in Angern übernommen. Was Patienten jetzt wissen müssen.