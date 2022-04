Colbitzer Irrtum aus der Welt geschafft

Über Jahrzehnte hatte der Leiter des Colbitzer Museumshofes die Gestalterin der Infotafeln in der Schulze-Ausstellung genannt. Doch jetzt meldete sich die wahre Gestalterin der Infotafeln.

Die Colbitzerin Erika Horstmann ist die wahre Gestalterin der sieben Informationstafeln in der Schulze-Ausstellung auf dem Museumshof.

Colbitz - „Die Infotafeln wurden vor 35 Jahren von mir gestaltet“, berichtete Erika Horstmann dem erstaunten Museumshofleiter in Colbitz. Schon seit der Einrichtung der dauerhaften Ausstellung über den Universalgelehrten Johann Heinrich Schulze hatte Herbert Bilang die Information weiter getragen, dass die großen Tafeln von der heutigen Leiterin des Kreismuseums in Wolmirstedt angefertigt worden waren. So auch vor wenigen Tagen gegenüber der Volksstimme.