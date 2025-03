Wolmirstedt. - Eines der ältesten historischen Gebäude in Wolmirstedt ist das denkmalgeschützte Fachwerkhaus in der Burgstraße, in dem früher die bekannte Gaststätte „Stadt Prag“ untergebracht war. Vor einem Jahr wurden dem Gebäude von einem Gutachter gravierende Mängel attestiert, die dringend behoben werden müssten. Passiert ist seitdem nichts, mahnt ein Stadtrat an. „Ich fühle mich da an der Nase herumgeführt“, sagt Hans-Rüdiger Lautner (Die Linke) im Kultur- und Sozialausschuss.

