Glindenberg. - Zahlreiche dekortierte Trekker, bunt geschmückte Erntekörbe und eine waschechte Prinzessin – all das wird heute, 21. September, in Glindenberg geboten. Der Wolmirstedter Ortsteil lädt zum traditionellen Erntedankfest ein. Höhepunkt des Herbstfestes stellt wieder der Umzug mit festlich geschmückten Landmaschinen dar, der um 14 Uhr an der Sandkuhle startet, sich dann durch das Dorf bewegt und anschließend wieder dorthin zurückführt. Dabei präsentieren sich Vereine und Akteure des Dorfes, alte und neue Landtechnik und auch viele Gespanne reihen sich ein.

Damit die Veranstaltung an der Festwiese an der Wolmirstedter Straße ein Erfolg wird, helfen neben den Landwirten auch die Vereine und die Freiwillige Feuerwehr mit. „Wir haben wieder viele Unterstützer, auch engagierte Bürger, ohne die wir das nicht stemmen könnten“, erklärt Ortsbürgermeisterin Gerhild Schmidt. Zudem habe die Verwaltung einen Teil der Kosten übernommen.

Organisiert ist auch wieder ein Flohmarkt für jedermann, der um 12.30 Uhr eröffnet wird. Neben Büchern und Kleidung, gibt es dort auch Spielzeug und Dachbodenfunde. Gestaltet wird der von den Einwohnern. Die Versorgung beim Erntedankfest wird von den Glindenberger Vereinen und von der Feuerwehr übernommen. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen, ab 15 Uhr eine Kaffeetafel.

Im Festzeit werden die Besucher kulturell unterhalten: Um 17 Uhr will der Shanty-Chor aus Magdeburg für Stimmung sorgen, ab 18 Uhr übernimmt DJ Pooki.

2023 trat mit Christin Luther erstmals eine Traktorprinzessin in Erscheinung. Auch in diesem Jahr soll diese neu eingeführte Tradition fortgesetzt werden.