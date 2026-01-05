Börde: Ideen für Leseratten und Jugendliche Dahlenwarsleben: Warten auf besseres Wetter für Aufbau des Büchertauschhauses
Das Material für das Büchertauschhaus am Dorfplatz und den Jugendtreff am Spielplatz ist da. Sowie es die Temperaturen zulassen, soll der Aufbau starten.
05.01.2026, 10:15
Dahlenwarsleben - Bei schönem Wetter in Büchern schmökern und in gemeinsamer Runde tratschen. Das ist der Wunsch vieler Dahlenwarsleber, den Ortsbürgermeister Dominik Richter (parteilos) und seine Helfer endlich erfüllen wollen. Nun ist das Baumaterial für das Büchertauschhaus eingetroffen.