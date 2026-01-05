weather wolkig
Das Material für das Büchertauschhaus am Dorfplatz und den Jugendtreff am Spielplatz ist da. Sowie es die Temperaturen zulassen, soll der Aufbau starten.

Von Sebastian Pötzsch 05.01.2026, 10:15
Dieses Gartenhäuschen eines Baumarktes in Magdeburg wurde bereits abgebaut und soll den Dahlenwarslebern künftig als Büchertauschhaus dienen. Foto: Dominik Richter

Dahlenwarsleben - Bei schönem Wetter in Büchern schmökern und in gemeinsamer Runde tratschen. Das ist der Wunsch vieler Dahlenwarsleber, den Ortsbürgermeister Dominik Richter (parteilos) und seine Helfer endlich erfüllen wollen. Nun ist das Baumaterial für das Büchertauschhaus eingetroffen.