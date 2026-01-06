weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
52 Frauen zwischen 16 und 49 Jahren wetteifern in Wernigerode um die Titel Miss und Misses Deutschland 2026. Wer den Wettbewerb im Harzer Kultur- & Kongresshotel gewonnen hat und warum Schönheitsköniginnen noch nicht ausgedient haben.

Von Tom Koch 06.01.2026, 17:00
Die drei Erstplatzierten um den Titel „Miss Deutschland“: (von links) „Miss Süddeutschland“ Aileen Sager (2. Platz), „Miss Sachsen“ Beatrice Bodug (1. Platz) und „Miss Oberfranken“ Anastasia Lamanov (3. Platz).
Die drei Erstplatzierten um den Titel „Miss Deutschland“: (von links) „Miss Süddeutschland“ Aileen Sager (2. Platz), „Miss Sachsen“ Beatrice Bodug (1. Platz) und „Miss Oberfranken“ Anastasia Lamanov (3. Platz). Foto: Matthias Bein

Wernigerode. - Ein körpergroßer Spiegel und Mobiltelefone im „Selfie-Modus“, das sind die unverzichtbaren „Requisiten“ am Montagabend, 5. Januar, in Wernigerode. Das HKK-Hotel ist zum dritten Mal Veranstaltungsort für eine Schönheitskonkurrenz. Junge und reifere Frauen im Alter von 16 bis 49 Jahren präsentieren sich im Wettbewerb um die Krone.