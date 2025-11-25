Im Wolmirstedter Rathaus wurde erstmals ein Wunschbaum aufgestellt. Bürger können Wünsche pflücken und Kindern erfüllen.

Weihnachtswünsche von Kindern, denen kaum jemand was schenkt

Im Rathaus steht ein Wunschbaum. Auszubildende Loona Hintz, Pressesprecherin Julia Schneider und stellvertretender Bürgermeister Jens Sonnabend hoffen, dass alle Wünsche erfüllt werden.

Wolmirstedt. - Barbie-Puppe, Klangschalen sowie Gutscheine großer Drogerieketten und Technikanbieter wünschen sich die Kinder des Nomi-Rubel-Hauses, des Frauen- und Kinderschutzhauses sowie der Einrichtung „Häuser unserer Zukunft“. Ihre 27 Wünsche sind am Wunschbaum befestigt, der erstmals im Wolmirstedter Rathaus aufgestellt ist. Bürger können sich zu den Öffnungszeiten des Rathauses einen Wunsch abpflücken und in die Liste am Empfang eintragen.