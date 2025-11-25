weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachtswünsche von Kindern, denen kaum jemand was schenkt: Damit Kinderaugen leuchten: Wunschbaum steht im Rathaus

Im Wolmirstedter Rathaus wurde erstmals ein Wunschbaum aufgestellt. Bürger können Wünsche pflücken und Kindern erfüllen.

Von Gudrun Billowie 25.11.2025, 06:00
Im Rathaus steht ein Wunschbaum. Auszubildende Loona Hintz, Pressesprecherin Julia Schneider und stellvertretender Bürgermeister Jens Sonnabend hoffen, dass alle Wünsche erfüllt werden.
Im Rathaus steht ein Wunschbaum. Auszubildende Loona Hintz, Pressesprecherin Julia Schneider und stellvertretender Bürgermeister Jens Sonnabend hoffen, dass alle Wünsche erfüllt werden. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Barbie-Puppe, Klangschalen sowie Gutscheine großer Drogerieketten und Technikanbieter wünschen sich die Kinder des Nomi-Rubel-Hauses, des Frauen- und Kinderschutzhauses sowie der Einrichtung „Häuser unserer Zukunft“. Ihre 27 Wünsche sind am Wunschbaum befestigt, der erstmals im Wolmirstedter Rathaus aufgestellt ist. Bürger können sich zu den Öffnungszeiten des Rathauses einen Wunsch abpflücken und in die Liste am Empfang eintragen.