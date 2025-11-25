Weihnachtswünsche von Kindern, denen kaum jemand was schenkt Damit Kinderaugen leuchten: Wunschbaum steht im Rathaus
Im Wolmirstedter Rathaus wurde erstmals ein Wunschbaum aufgestellt. Bürger können Wünsche pflücken und Kindern erfüllen.
Wolmirstedt. - Barbie-Puppe, Klangschalen sowie Gutscheine großer Drogerieketten und Technikanbieter wünschen sich die Kinder des Nomi-Rubel-Hauses, des Frauen- und Kinderschutzhauses sowie der Einrichtung „Häuser unserer Zukunft“. Ihre 27 Wünsche sind am Wunschbaum befestigt, der erstmals im Wolmirstedter Rathaus aufgestellt ist. Bürger können sich zu den Öffnungszeiten des Rathauses einen Wunsch abpflücken und in die Liste am Empfang eintragen.