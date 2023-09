Wolmirstedt - Es war ein guter Tag für Museumsleiterin Anette Pilz und ihr Team. Lotto Sachsen-Anhalt hat 8100 Euro an den Landkreis Börde überwiesen. Das Geld soll dabei helfen, einen Hublift anzuschaffen. Damit wird das Museum endlich barrierefrei.

Auf diesen Hublift hat das Museum lange gehofft und dafür gespart. Im Museum gibt es für Menschen, die nur schwer Treppen steigen, keine Alternative, um in die obere Etage zu gelangen. Damit entgeht ihnen die Naturkundeausstellung und die Ausstellung zum gestrandeten Zug. Aktionen in den oberen Räumen bleiben ihnen verwehrt.

Das soll nun anders werden. Der Hublift wird entlang der Holztreppe führen. Lotto Sachsen-Anhalt hat 8100 Euro zur Gesamtsumme beigesteuert. „Der Zugang zu Bildung und Kultur sollte allen Besuchern uneingeschränkt möglich sein“, sagt Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert und betont zudem, Engagament zur Überwindung von Barrieren werde gern unterstützt. Rund 10,2 Millionen Euro Lotteriefördermittel sind seit 1991 in den Landkreis Börde geflossen, zuletzt unter anderem für Sanierungsarbeiten im Wolmirstedter Tierheim, eine Fahrradladestation am Schloss Erxleben sowie für die Dachsanierung und Orgelrestaurierung der Kirche in Loitsche.

Das Museum musste für den Hublift Eigenmittel beisteuern. Dabei hat der Wolmirstedter Heimatverein kräftig geholfen und zusammen mit dem Museum mehrere Flohmärkte organisiert. Die Trödeldinge stammten von Bürgern, viele fuhren mit dem Auto vor und luden mehrere Kisten aus dem Kofferraum. Für kleines Geld fanden die Flohmarktartikel neue Liebhaber, am Ende reichte der Erlös, um den Hublift mitzufinanzieren.

Träger des Wolmirstedter Museums ist der Landkreis Börde. Andreas Baumeister, der verantwortliche Sachgebietsleiter Kultur, versprach, die Ausschreibung für den Hublift umgehend zu starten. Heftige Eingriffe in die Bausubstanz des Museums sind nicht zu erwarten.

Das Wolmirstedter Museum erreicht seine Besucherzahlen nicht allein mit den Ausstellungen, sondern vor allem durch thematische Veranstaltungen. Dazu zählen Wanderungen durch Wolmirstedt zum Stadtkern, zu den Kirchen oder in Höfe mit historischer Substanz. Gern besucht werden auch die Lichtbildervorträge, bei denen die Museumsmitarbeiter die Besucher mit auf die Reise nehmen. Renner waren auch die Vorträge und die Ausstellung zum ehemaligen Krankenhaus, die ebenfalls in der oberen Etage aufgebaut war.